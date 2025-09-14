Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Milan News
Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte in vista del match tra rossoblu e rossoneri.
Oggi la sfida valida per la terza giornata di Serie A Milan Bologna. Ecco gli schieramenti del match.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
