Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte in vista del match

10 minuti ago

Allegri

Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte in vista del match tra rossoblu e rossoneri. Il punto

Oggi la sfida valida per la terza giornata di Serie A Milan Bologna. Ecco gli schieramenti del match.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

