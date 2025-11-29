Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici per la sfida della tredicesima giornata di Serie A

 Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici
19 minuti ago

Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici per la sfida di San Siro delle 20.45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan Lazio, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A ed in campo alle 20.45 al San Siro di Milano.

Le due squadre, distanti 7 punti, ma pronte a darsi spettacolo seppur per obiettivi differenti. Il Milan di Massimiliano Allegri scende in campo con la possibilità di agguantare il primo posto almeno per una notte, mettendo pressione alla Roma di Gasperini; mentre la Lazio cerca tre punti per rimanere in scia alla zona europea, all’inseguimento di Bologna, Como e Juve.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LAZIO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri

