 Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte dei due tecnici
Connect with us

Milan News

Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match di oggi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Allegri Juve

Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match delle 20:45 valido per l’ottava giornata di Serie A

Milan Pisa in campo a San Siro alle ore 20:45, nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Un match importante per le due squadre, testa e coda della classifica del campionato, con i padroni di casa, allenati da Massimiliano Allegri, che proveranno ad allungare sulle inseguitrici in vetta alla classifica, anche in vista del turno infrasettimanale.

Al contrario, il Pisa di Alberto Gilardino, cerca il colpo grosso a Milano, per ottenere punti preziosi in corsa salvezza. Di seguito, eccovi gli undici scelti dalle due squadre per affrontare il match.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN 3-5-2: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. All. Alberto Gilardino

Related Topics:

Milan News

Milan Pisa, voglia di primo posto in classifica per i rossoneri! Allegri al lavoro tra conferme e un possibile nuovo esordio…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

24 Ottobre 2025

By

Allegri
Continue Reading

Milan News

Milan Pisa, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di San Siro! Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 ore ago

on

24 Ottobre 2025

By

Leao
Continue Reading