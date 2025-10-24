Milan News
Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match di oggi
Milan Pisa in campo a San Siro alle ore 20:45, nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Un match importante per le due squadre, testa e coda della classifica del campionato, con i padroni di casa, allenati da Massimiliano Allegri, che proveranno ad allungare sulle inseguitrici in vetta alla classifica, anche in vista del turno infrasettimanale.
Al contrario, il Pisa di Alberto Gilardino, cerca il colpo grosso a Milano, per ottenere punti preziosi in corsa salvezza. Di seguito, eccovi gli undici scelti dalle due squadre per affrontare il match.
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN 3-5-2: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. All. Alberto Gilardino
