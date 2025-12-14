Milan News
Formazioni ufficiali Milan Sassuolo, le scelte dei due allenatori per la quindicesima giornata di Serie A
Le formazioni ufficiali di Milan Sassuolo, match delle 12:30 e valido per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Allegri e Grosso:
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN SASSUOLO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore Allegri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, I.Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. Allenatore Grosso
