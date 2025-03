Formazioni ufficiali Napoli-Inter, le scelte dei tecnici

Formazioni ufficiali Napoli-Inter, le scelte dei due allenatori per il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

Alle 18:00 la sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A tra Napoli-Inter. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

INTER – Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

QUOTE NAPOLI INTER- Al Maradona va in scena il match più atteso di tutto il campionato: lo scontro diretto tra Napoli e Inter, coi nerazzurri di Inzaghi attualmente a +1 in classifica. La quota OVER 0.5 (almeno un gol realizzato nella partita) è data a 8.00 invece che a 1.05 da Sisal grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. Su Goldbet la stessa giocata è quotata a 1.03, mentre su Planetwin365 a 1.01.