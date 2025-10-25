 Formazioni Ufficiali Parma Como, le scelte per il match - Calcio News 24
Parma News

Formazioni Ufficiali Parma Como, le scelte per il match

21 minuti ago

Fabregas

Formazioni ufficiali Parma Como, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Parma Como. Ecco gli schieramenti del match.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Estévez, Ordonez; Cutrone, Pellegrino

Como (3-5-1-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Da Cunh, Alberto Moreno; Nico Paz; Morata

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Como: «Ci aspettiamo una squadra che proporrà il suo calcio. Cutrone ex? Questo è il suo punto di forza. Sugli infortunati dico che…»

22 ore ago

24 Ottobre 2025

Carlos Cuesta
Suzuki Parma, il portiere esce allo scoperto: «Voglio fare il salto in una big come Bonny». E quella big italiana lo ha messo nel mirino per la prossima estate

1 giorno ago

24 Ottobre 2025

suzuki
