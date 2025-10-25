Formazioni Ufficiali Parma Como, le scelte per il match - Calcio News 24

Parma News
Formazioni Ufficiali Parma Como, le scelte per il match
Formazioni ufficiali Parma Como, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Parma Como. Ecco gli schieramenti del match.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Estévez, Ordonez; Cutrone, Pellegrino
Como (3-5-1-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Da Cunh, Alberto Moreno; Nico Paz; Morata
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A
Conferenza stampa Cuesta pre Parma Como: «Ci aspettiamo una squadra che proporrà il suo calcio. Cutrone ex? Questo è il suo punto di forza. Sugli infortunati dico che…»
Suzuki Parma, il portiere esce allo scoperto: «Voglio fare il salto in una big come Bonny». E quella big italiana lo ha messo nel mirino per la prossima estate