Formazioni ufficiali Parma Torino: le scelte di Cuesta e Baroni per la quinta di Serie A

Ora non si può più sbagliare, ora per Parma e Torino, è arrivato il tempo della verità. Una manciata di minuti o poco più ci separano dal fischio d’inizio del match valido per la quinta giornata di Serie A. Alle 18e30 in punto la squadra allenata da mister Carlos Cuesta affronterà quella allenata dal tecnico Marco Baroni, in una gara che molto potrà dirci sullo stato di salute e il possibile prosieguo delle due compagini.

I padroni di casa non hanno dato il via alla propria stagione nel migliore dei modi. Due punti in quattro partite e – per quanto possa “contare” la classifica agli ultimi di settembre – consequenziale ultimo posto nella graduatoria. Spinti dal pubblico amico gli emiliani proveranno dunque a strappare la prima vittoria per ritrovare morale e nuova linfa per il futuro.

Discorso simile in casa granata. Simeone e compagni sono reduci dalla roboante sconfitta per 0-3 maturata in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric, con appena quattro punti conquistati in altrettante apparizioni in campionato. Contro i ducali i piemontesi sono chiamati quindi a vincere, ma soprattutto convincere, a maggior ragione se si considera come – nelle prossime due sfide – Baroni e i suoi affronteranno la Lazio in trasferta prima del Napoli campione d’Italia tra le proprie mura. Non ci resta che dare un’occhiata ai titolari del match, ecco le formazioni ufficiali Parma Torino.

Formazioni ufficiali Parma Torino:

PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone.

Allenatore: Carlos Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.

Allenatore: Marco Baroni