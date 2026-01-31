Serie A
Formazioni ufficiali Pisa Sassuolo: le scelte di Gilardino e Grosso
Formazioni ufficiali Pisa Sassuolo: le scelte di Alberto Gilardino e Fabio Grosso per il match del 23° turno di Serie A 2025/26
La ventitreesima giornata del campionato di Serie A prosegue accendendo i riflettori sull’Arena Garibaldi. Il Pisa, reduce dalla sconfitta rimediata contro l’Inter capolista, ospita il Sassuolo in un match che mette in palio punti pesanti. I Nerazzurri toscani, guidati dal tecnico Alberto Gilardino, cercano l’immediato riscatto tra le mura amiche per riprendere la marcia.
Dall’altra parte, i Neroverdi arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il prezioso successo ottenuto contro la Cremonese. L’allenatore degli emiliani, Fabio Grosso, punta alla continuità di risultati per consolidare la posizione in classifica. Di seguito le decisioni definitive dei due mister e gli schieramenti dal primo minuto per questa delicata sfida.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
