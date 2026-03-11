Connect with us
Paris Saint-Germain

Formazioni ufficiali PSG Chelsea, ecco le decisioni dei tecnici in vista della sfida di Champions

Formazioni ufficiali PSG Chelsea, gli schieramenti scelti per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

Le formazioni ufficiali PSG Chelsea, match delle 21:00 e valido per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Luis Henrique e Rosenior:

FORMAZIONI UFFICIALI PSG CHELSEA

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

