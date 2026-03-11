Paris Saint-Germain
Formazioni ufficiali PSG Chelsea, ecco le decisioni dei tecnici in vista della sfida di Champions
Formazioni ufficiali PSG Chelsea, gli schieramenti scelti per l’andata degli ottavi di finale di Champions League
Le formazioni ufficiali PSG Chelsea, match delle 21:00 e valido per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Luis Henrique e Rosenior:
FORMAZIONI UFFICIALI PSG CHELSEA
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
