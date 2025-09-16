 Formazioni Ufficiali PSV Union SG, le scelte in vista della Champions League - Calcio News 24
Connect with us

Calcio Estero

Formazioni Ufficiali PSV Union SG, le scelte in vista della Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

De Jong

Formazioni Ufficiali PSV Union SG: ecco le scelte dei due allenatori per la sfida europea

Tutto pronto per il match tra PSV Eindhoven e Royal Union Saint-Gilloise, una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di contenuti tattici. La partita rappresenta un test importante per entrambe le formazioni, e l’attenzione è ora tutta rivolta alle formazioni ufficiali PSV Union SG, appena diramate dai due allenatori.

Il PSV, guidato da Peter Bosz, scenderà in campo con un 4-3-3 ben organizzato. Tra i pali ci sarà Kovar, pronto a garantire solidità e sicurezza. La linea difensiva sarà composta da Sildillia, Flamingo, Yarek Gasiorowski e Sergiño Dest, con il compito di mantenere la compattezza e contrastare le ripartenze belghe. A centrocampo agiranno Til, Schouten e Saibari, un terzetto equilibrato che dovrà controllare il possesso e proteggere la linea difensiva. In attacco, spazio al tridente formato da Dennis Man, Ivan Perisic e Van Bommel, un mix di esperienza, velocità e tecnica che rappresenta la principale fonte di pericolo per la retroguardia avversaria.

Dall’altra parte, la Union SG di Nicky Pocognoli risponde con un 3-4-1-2 molto compatto e reattivo. In porta confermato Scherpen, protetto da una difesa a tre con Sykes, Burgess e Leysen, chiamati a contenere le avanzate del PSV. A centrocampo agiranno Khalaili, Zorgane, Rasmussen e Niang, con il compito di rompere il gioco avversario e ripartire rapidamente. In posizione di trequartista ci sarà Rodriguez, libero di muoversi tra le linee e creare superiorità. In avanti, il tandem offensivo sarà composto da Florucz e Ait El Hadj, attaccanti dinamici e tecnici, pronti a sfruttare ogni spazio lasciato libero dalla difesa olandese.

Formazioni ufficiali PSV Union SG

PSV EINDHOVEN (4-3-3):
Kovar; Sildillia, Flamingo, Yarek Gasiorowski, Dest; Til, Schouten, Saibari; Man, Perisic, Van Bommel.
Allenatore: Peter Bosz

ROYAL UNION SAINT-GILLOISE (3-4-1-2):
Scherpen; Sykes, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Rodriguez; Florucz, Ait El Hadj.
Allenatore: Nicky Pocognoli

Con queste formazioni ufficiali PSV Union SG, il confronto è pronto a entrare nel vivo: due squadre ambiziose e ben organizzate, pronte a contendersi punti preziosi in campo europeo.

Related Topics:

Calcio Estero

Champions League, ecco le formazioni ufficiali di Athletic Bibao Arsenal

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

16 Settembre 2025

By

Calafiori
Continue Reading

Calcio Estero

Mondiale 2026, spuntano premi abbastanza alti. Ecco l’ultima indiscrezione targata FIFA

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

16 Settembre 2025

By

Infantino mondiale per club
Continue Reading