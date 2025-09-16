Formazioni Ufficiali PSV Union SG, le scelte in vista della Champions League - Calcio News 24

Formazioni Ufficiali PSV Union SG: ecco le scelte dei due allenatori per la sfida europea

Tutto pronto per il match tra PSV Eindhoven e Royal Union Saint-Gilloise, una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di contenuti tattici. La partita rappresenta un test importante per entrambe le formazioni, e l’attenzione è ora tutta rivolta alle formazioni ufficiali PSV Union SG, appena diramate dai due allenatori.

Il PSV, guidato da Peter Bosz, scenderà in campo con un 4-3-3 ben organizzato. Tra i pali ci sarà Kovar, pronto a garantire solidità e sicurezza. La linea difensiva sarà composta da Sildillia, Flamingo, Yarek Gasiorowski e Sergiño Dest, con il compito di mantenere la compattezza e contrastare le ripartenze belghe. A centrocampo agiranno Til, Schouten e Saibari, un terzetto equilibrato che dovrà controllare il possesso e proteggere la linea difensiva. In attacco, spazio al tridente formato da Dennis Man, Ivan Perisic e Van Bommel, un mix di esperienza, velocità e tecnica che rappresenta la principale fonte di pericolo per la retroguardia avversaria.

Dall’altra parte, la Union SG di Nicky Pocognoli risponde con un 3-4-1-2 molto compatto e reattivo. In porta confermato Scherpen, protetto da una difesa a tre con Sykes, Burgess e Leysen, chiamati a contenere le avanzate del PSV. A centrocampo agiranno Khalaili, Zorgane, Rasmussen e Niang, con il compito di rompere il gioco avversario e ripartire rapidamente. In posizione di trequartista ci sarà Rodriguez, libero di muoversi tra le linee e creare superiorità. In avanti, il tandem offensivo sarà composto da Florucz e Ait El Hadj, attaccanti dinamici e tecnici, pronti a sfruttare ogni spazio lasciato libero dalla difesa olandese.

Formazioni ufficiali PSV Union SG

PSV EINDHOVEN (4-3-3):

Kovar; Sildillia, Flamingo, Yarek Gasiorowski, Dest; Til, Schouten, Saibari; Man, Perisic, Van Bommel.

Allenatore: Peter Bosz

ROYAL UNION SAINT-GILLOISE (3-4-1-2):

Scherpen; Sykes, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Rodriguez; Florucz, Ait El Hadj.

Allenatore: Nicky Pocognoli

Con queste formazioni ufficiali PSV Union SG, il confronto è pronto a entrare nel vivo: due squadre ambiziose e ben organizzate, pronte a contendersi punti preziosi in campo europeo.