 Formazioni ufficiali Rangers Roma, le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Rangers Roma, le scelte dei due tecnici per il match di Europa League

5 minuti ago

Formazioni ufficiali Rangers Roma, le scelte dei due tecnici per il match della quarta giornata di Europa League delle 21 allo stadio Ibrox di Glasgow

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Rangers Roma, match della quarta giornata di Europa League, in campo alle 21 allo stadio Ibrox di Glasgow, in Scozia.

Incrocio importante per le due squadre, dopo l’avvio difficile nella competizione, con la Roma che vuole dimenticare le due sconfitte nei due precedenti incontri contro Lille e Viktoria Plzen, e dimenticare la sconfitta contro il Milan in campionato; mentre il Rangers, quarto in campionato e nel pieno di una stagione sin qui deludente, cerca ancora il primo punto europeo in stagione. Segui con Calcionews24 la cronaca live del match.

FORMAZIONI UFFICIALI

RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

20 minuti ago

6 Novembre 2025

2 ore ago

6 Novembre 2025

