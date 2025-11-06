Roma News
Formazioni ufficiali Rangers Roma, le scelte dei due tecnici per il match di Europa League
Formazioni ufficiali Rangers Roma, le scelte dei due tecnici per il match della quarta giornata di Europa League delle 21 allo stadio Ibrox di Glasgow
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Rangers Roma, match della quarta giornata di Europa League, in campo alle 21 allo stadio Ibrox di Glasgow, in Scozia.
Incrocio importante per le due squadre, dopo l’avvio difficile nella competizione, con la Roma che vuole dimenticare le due sconfitte nei due precedenti incontri contro Lille e Viktoria Plzen, e dimenticare la sconfitta contro il Milan in campionato; mentre il Rangers, quarto in campionato e nel pieno di una stagione sin qui deludente, cerca ancora il primo punto europeo in stagione. Segui con Calcionews24 la cronaca live del match.
FORMAZIONI UFFICIALI
RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
