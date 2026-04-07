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Formazioni ufficiali Real Madrid Bayern Monaco: le scelte di Arbeloa e Kompany per il match di Champions League

Published

1 giorno ago

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Formazioni ufficiali Real Madrid Bayern Monaco: le scelte di Arbeloa e Kompany per il match, valido per l’andata dei quarti di Champions League

Torna la grande magia della Champions League e lo fa proponendo una sfida stellare che possiede, a tutti gli effetti, i connotati e l’importanza di una vera e propria finale anticipata. I riflettori del grande calcio europeo si accendono oggi, martedì 7 aprile, sull’attesissimo match Real Madrid-Bayern Monaco, valevole per la delicata sfida di andata dei quarti di finale della massima competizione continentale.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 nella maestosa e sempre infuocata cornice del Santiago Bernabeu. Si preannuncia uno scontro epico tra fuoriclasse assoluti del rettangolo verde: gli appassionati di tutto il mondo sono pronti ad assistere a duelli individuali di altissimo livello tattico e tecnico. Spiccano, in particolare, l’incrocio offensivo tra Mbappé contro Kane, due dei centravanti più prolifici al mondo, e la battaglia nevralgica a centrocampo che vedrà opposti Valverde contro Kimmich.

Il percorso verso la semifinale: l’incrocio con PSG-Liverpool

Il verdetto definitivo per il passaggio del turno, tuttavia, non arriverà questa sera. Le due superpotenze del calcio europeo dovranno infatti incrociare i guantoni nuovamente nella decisiva sfida di ritorno, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera mercoledì 15 aprile, con calcio d’inizio sempre fissato a partire dalle ore 21:00. La squadra vincente dopo 180′ (oppure oltre, qualora dovessero rendersi necessari i tempi supplementari o i calci di rigore) staccherà il prestigioso pass per il turno successivo. In semifinale, la trionfatrice andrà ad affrontare la vincente di PSG-Liverpool, un’altra sfida dal grandissimo fascino e dall’esito totalmente incerto.

Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

A ridosso del fischio d’inizio, i due tecnici hanno sciolto ogni riserva tattica. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Real Madrid-Bayern Monaco scelte rispettivamente da Alvaro Arbeloa e Vincent Kompany:

  • REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.
  • BAYERN MONACO: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

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