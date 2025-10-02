 Formazioni ufficiali Roma Lille, ecco le scelte di Gasperini per il match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Roma Lille, ecco le scelte di Gasperini per il match

17 minuti ago

Formazioni ufficiali Roma Lille: i 22 titolari per la sfida delle 18:45. La situazione attuale

A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio, sono state ufficializzate le formazioni per il match tra la Roma e il Lille, che si sfideranno alle 18:45 in una partita di grande importanza. Ecco i 22 giocatori che scenderanno in campo.

Roma (3-4-2-1)

L’allenatore Gian Piero Gasperini schiera la Roma con un modulo 3-4-2-1, con Svilar tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Celik, Hermoso e N’Dicka, mentre a centrocampo agiscono Wesley, Cristante, El Aynaoui e Tsimikas. In attacco, il tridente vede Soulé e Pellegrini a supporto di Ferguson. Una formazione equilibrata per i giallorossi, che proveranno a imporsi sul Lille con un mix di solidità difensiva e manovra offensiva.

Allenatore: Gasperini

Lille (4-4-2)

Dal canto suo, il Lille, guidato da Bruno Genesio, si schiera con il tradizionale 4-4-2. Tra i pali c’è Ozer, protetto dalla linea difensiva composta da Meunier, Mbemba, Mandi e Verdonk. A centrocampo troviamo Correia, Bentaleb, Bouaddi e Sahraoui, con il compito di dare equilibrio tra fase difensiva e offensiva. In attacco, il duo formato da Haraldsson e Giroud sarà chiamato a fare la differenza, cercando di sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.

Allenatore: Genesio

Analisi tattica

La Roma si presenta con una formazione che punta sulla solidità difensiva e la capacità di costruire gioco dal basso. Il 3-4-2-1 di Gasperini permette di avere una difesa compatta con il supporto di centrocampisti che possono inserirsi e creare superiorità numerica. Il duo d’attacco Soulé-Pellegrini potrebbe essere decisivo nel trovare gli spazi tra le linee difensive del Lille.

Dall’altra parte, il Lille schiera una difesa a quattro più tradizionale, con un centrocampo dinamico e aggressivo. Il 4-4-2, con due punte centrali come Haraldsson e Giroud, potrebbe mettere sotto pressione la difesa della Roma, sfruttando le ripartenze e i cross in area.

Un match che promette spettacolo, con entrambe le squadre che cercheranno di dominare il possesso e fare la partita. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di tatticismi.

