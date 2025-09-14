Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio: le scelte dei due allenatori per la terza giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio: le scelte di Sarri e Grosso, per la terza giornata di Serie A

Domenica 14 settembre, alle ore 18:00, il Mapei Stadium ospiterà il confronto tra Sassuolo e Lazio, valido per la 3ª giornata della Serie A 2025/26. Due squadre con stati d’animo e obiettivi differenti, ma accomunate dalla stessa urgenza: conquistare punti pesanti per la classifica.

Sassuolo: obbligo di reazione

Il Sassuolo di Fabio Grosso – ex difensore campione del mondo 2006 e alla prima esperienza in Serie A sulla panchina neroverde – è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio in salita. Il ritorno nella massima serie è stato segnato da due sconfitte consecutive: 0-2 contro il Napoli e 1-3 contro la Cremonese. Cinque reti incassate in appena due gare hanno evidenziato fragilità difensive e difficoltà di adattamento al ritmo della categoria.

Davanti al pubblico di casa, i neroverdi cercano il primo successo stagionale per allontanarsi dalle zone calde. Riflettori puntati su Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99, chiamato a sbloccarsi, e su Domenico Berardi, capitano e leader tecnico, pronto a trascinare la squadra.

Lazio: entusiasmo e continuità

La Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano apprezzato per il suo calcio propositivo e organizzato, arriva a Reggio Emilia con il morale alto. Dopo il passo falso all’esordio contro il Como (1-2), i biancocelesti hanno reagito con un netto 4-0 al Verona, mostrando fluidità di gioco e grande concretezza sotto porta.

In attacco, Taty Castellanos sta confermando le sue doti da finalizzatore, mentre Mattia Zaccagni aggiunge imprevedibilità e qualità sulla fascia. Sarri punta a dare continuità ai risultati e a trasformare questa trasferta in un ulteriore passo verso le zone nobili della classifica.

Clima e pronostico

Il Mapei Stadium si prepara a una gara intensa e ricca di contenuti tecnici. Il Sassuolo cerca riscatto, la Lazio vuole conferme: due filosofie di gioco chiare, interpreti di qualità e motivazioni altissime promettono una sfida spettacolare, con la possibilità di vedere più di un gol.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.