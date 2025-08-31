Formazioni ufficiali Torino Fiorentina: le scelte di Marco Baroni e Stefano Pioli per la seconda giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Torino Fiorentina, vediamo le scelte di Marco Baroni e Stefano Pioli per la seconda giornata di Serie A al Grande Torino

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Alle 18:30, lo Stadio Olimpico Grande Torino si prepara ad ospitare il secondo capitolo della Serie A per il Torino, pronto ad affrontare una Fiorentina in cerca di conferme. Dopo il rovinoso 5-0 incassato tra le mura di San Siro all’esordio contro l’Inter, la pressione è tutta sulle spalle dei granata e, in modo particolare, del loro tecnico Marco Baroni.

«Come ho già detto, il dolore della sconfitta deve lasciare spazio al lavoro» ha spiegato qui ieri il mister dei piemontesi in merito al ko in terra meneghina. E sulle aspettative della tifoseria (oggi saranno circa 20’000 i presenti): «E’ una spinta motivazionale che mi aiuta a crescere: la responsabilità verso i tifosi, e noi siamo in debito. La prima cosa che voglio fare è lavorare duro perché i tifosi siano orgogliosi di noi. E noi dobbiamo lavorare»

Dall’altra parte invece, la Fiorentina di Stefano Pioli arriva a Torino ‘carica’ in materia di morale dopo aver passato il turno preliminare di Conference League strappando così un biglietto di sola andata per la fase successiva. Anche se, ricordiamo, all’esordio in campionato i gigliati hanno dovuto accontentarsi di un pareggio per 1-1 maturato contro il Cagliari. Malgrado il profondo gemellaggio che lega le due tifoserie si prospetta una gara agguerrita sino all’ultimo minuto, con ambo le compagini quanto mai determinate a portare a casa i primi 3 punti della stagione. Non ci resta dunque che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Torino Fiorentina.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO FIORENTINA:

