 Formazioni ufficiali Torino Genoa: così Baroni e Vieira
Serie A

Formazioni ufficiali Torino Genoa, le scelte di Baroni e Vieira per il match

59 minuti ago

Vieira

Formazioni ufficiali Torino Genoa, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e il tecnico Patrick Vieira in vista del match di Serie A. Il punto

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il pranzo della domenica in Serie A è servito e sul menù c’è un piatto che vale molto più dei semplici tre punti. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospitano un Genoa con l’acqua alla gola. Il Torino cavalca l’onda dell’entusiasmo. La recente vittoria contro il Napoli ha dato nuova linfa a Marco Baroni e all’ambiente piemontese in toto; dopo un avvio di campionato fatto di alti e bassi (forse più i secondi che i primi). Adesso, il Torino deve superare l’esame di maturità: confermare la migliore versione di sé per regalarsi un “nuovo” inizio di stagione. 

Il Genoa, d’altro canto, vive un incubo a occhi aperti. Ultimo, senza vittorie e con la panchina di Patrick Vieira sempre più in bilico. I liguri sanno di non avere più alibi. Per Vieira e i suoi quella all’ombra della Mole è una vera e propria resa dei conti. Un duello fuori e dentro dal campo insomma, l’entusiasmo granata contro la necessaria voglia di rivalsa dei rossoblù. Fischio d’inizio alle 12:30, vediamo le formazioni ufficiali di Torino Genoa.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO GENOA:

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembele, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Martin, Vitinha, Messias, Gronbaek, Onana, Ekuban, Carboni, Colombo, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Viera. 

