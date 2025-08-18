Formazioni ufficiali Torino Modena: titolari Coppa Italia

Formazioni ufficiali Torino Modena, ecco le scelte di mister Marco Baroni e Andrea Sottil per la Coppa Italia questa sera

Finalmente ci siamo, l’attesa – ora possiamo dirlo per davvero – è finita. Questa sera, alle 21:15 in punto, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà uno dei primi appuntamenti (e più attesi) della stagione: il match di Coppa Italia tra Torino e Modena. Gli uomini in maglia granata, allenati da mister Marco Baroni (arrivato quest’estate dalla panchina della Lazio), faranno il loro debutto ufficiale in una competizione che promette emozioni, mentre dall’altra parte, i ragazzi di Andrea Sottil sono pronti a dare il massimo per superare l’ostacolo e proseguire in tal modo il cammino. Chi uscirà vincitore da questa sfida avrà il privilegio di affrontare il Pisa, che ieri ha avuto la meglio sul Cesena ai rigori, regalando così un ulteriore capitolo alla competizione. Un match che si preannuncia intenso, da vivere sotto il cielo di Torino con il pubblico che dovrebbe toccare quota 12mila spettatori (non male considerando il giorno). L’attesa cresce mentre il calcio d’inizio si avvicina. Nel frattempo, le due squadre hanno già diramato le formazioni ufficiali attraverso i loro portali, con i rispettivi titolari pronti a scendere in campo per dare il massimo. Da notare come tra le fila del club sabaudo sia nuovamente presente Duvan Zapata, convocato per una gara ufficiale a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. Non resta che scoprire chi avrà la meglio in questa sfida di Coppa Italia, un incontro che promette spettacolo e passione.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO MODENA COPPA ITALIA:

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Masina, Coco, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Lazaro, Dembélé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Nador, Di Mariano, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris, Zanimacchia. Allenatore: Sottil.