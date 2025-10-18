Formazioni ufficiali Torino Napoli, così Baroni e Conte

Formazioni ufficiali Torino Napoli, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e il tecnico Antonio Conte in vista del match di Serie A. Il punto

L’attesa è finita: alle 18 in punto di questo sabato, 18 ottobre 2025, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino si accendono per un duello cruciale – per ragioni opposte – della settima giornata di Serie A. Da una parte, i padroni di casa del Torino, una squadra in piena crisi d’identità, costretta a cercare un’immediata inversione di rotta dopo un avvio segnato da ombre (tante) e luci (poche). La panchina di mister Marco Baroni non è a rischio, ma un segnale forte è d’obbligo, altrimenti potrebbero aprirsi inediti scenari.

Dall’altro fronte della barricata ecco il rullo compressore Napoli. La formazione di Antonio Conte viaggia con il vento in poppa, guidando la classifica (a parimerito con la Roma) con la solidità difensiva di un bunker e un reparto offensivo capace di colpire con cinismo letale. Una statistica pesa come un macigno sul morale granata: i campani difatti, hanno “sbancato” Torino nelle ultime quattro trasferte consecutive. L’interrogativo della vigilia è chiaro: il divario tecnico e qualitativo sarà incolmabile? Baroni nella conferenza della vigilia ha promesso battaglia e un atteggiamento aggressivo, ma l’impresa contro la capolista, che non vuole fermare la sua marcia, si annuncia titanica. Un match da non perdere, ecco le formazioni ufficiali di Torino Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO NAPOLI:

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Simeone.

A disposizione: Popa, Paleari, Masina, Ismajli, Lazaro, Biraghi, Dembélé, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Adams, Zapata, Njie.

Allenatore: Marco Baroni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola;Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Hojlund.

A disposizione: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Buongiorno, Beukema, Olivera, Gutierrez, Elmas, Vergara, Lucca, Lang, Politano.

Allenatore: Antonio Conte.