Formazioni ufficiali Torino Pisa: le scelte di Baroni e Gilardino per la Coppa Italia

Formazioni ufficiali Torino Pisa, così Marco Baroni e Alberto Gilardino questa sera in campo, ecco i titolari scelti dai due tecnici per la Coppa Italia

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Neanche il tempo di metabolizzare l’ultima giornata di campionato che Marco Baroni e Alberto Gilardino tornano subito in campo. L’occasione è quella offerta da Torino Pisa, match valido per il secondo turno di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21 tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida di inconfutabile importanza, sia per la formazione piemontese che per la compagine toscana. Non solo per quanto concerne il mero risultato sportivo, ma per l’occasione che la gara offre a entrambe le squadre quantomai desiderose di trovare un riscatto in questo periodo.

Il Torino è infatti reduce dal deludente 0-3 casalingo incassato contro l’Atalanta, mentre il Pisa è uscito sconfitto per 3 reti a 2 dall’ultima trasferta in quel di Napoli. Cosa di meglio, dunque, che ritrovare subito il sorriso grazie al passaggio del turno? Quel che è certo è che solo uno dei due allenatori trionferà come vincitore dalla sfida odierna. Gara, ricordiamo, a eliminazione diretta e che – in caso di parità – si concluderà direttamente ai rigori senza passare dal purgatorio dei tempi supplementari. Insomma, non ci resta che aspettare il calcio d’inizio, nel frattempo diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali della sfida, ecco l’undici scelto dai due mister attingendo dagli arsenali rispettivamente a propria disposizione.

Le formazioni ufficiali Torino Pisa, ecco le scelte di Baroni e Gilardino per la Coppa Italia:

Torino (3-4-3): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Højholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Tourè, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Gilardino.