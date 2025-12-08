 Formazioni ufficiali Udinese Genoa, le scelte di Runjaic e De Rossi per la sfida delle 18
Formazioni ufficiali Udinese Genoa, le scelte di Runjaic e De Rossi per la sfida delle 18

1 minuto ago

Formazioni ufficiali Udinese Genoa, Runjaic e De Rossi hanno reso note le proprie scelte per un match sicuramente molto delicato

L’Udinese ospita il Genoa in un match sicuramente fondamentale per entrambe le compagini. Queste le scelte dei due tecnici per la sfida delle 18:

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Runjaic 

LEGGI ANCHE >>> SEGUI LA DIRETTA DEL MATCH

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. De Rossi 

