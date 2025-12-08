Diretta Gol Serie A LIVE: segui i match di oggi con noi

Parma News
E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, chiude Milan Torino e nel mezzo Udinese Genoa.
LIVE PISA PARMA
58′ – OCCASIONE PISA! Nzola da due passi non inquadra la porta e grazia i Ducali. Intanto cambio nel Parma: esce Ondrejka, dentro Sorensen.
48′ – Giallo per Valeri.
46′ – Si riparte con due cambi: fuori Angori e Marin, dentro Léris e Akinsanmiro
45’+2 – Fine primo tempo.
45′ – Due minuti di recupero
40′ – GOL DEL PARMA! Dal dischetto si presente Benedyczak, che non sbaglia. Il giocatore del Parma viene ammonito per una esultanza polemica.
39′ – RIGORE PER IL PARMA! Doveri, dopo una revisione al VAR, assegna il tiro dal dischetto per il tocco con il braccio di Caracciolo.
13′ – OCCASIONE PARMA! Il primo squillo è degli uomini di Cuesta. Benedyczak riceve palla, ma la sua conclusione è centrale.
1′ – Si parte. Il primo pallone è del Pisa.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta
