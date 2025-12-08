 Diretta Gol Serie A LIVE: segui i match di oggi con noi
Diretta Gol Serie A LIVE: Pisa Parma 0-1

39 minuti ago

keita parma

Diretta Gol Serie A LIVE, un lunedì ricco di calcio con Pisa Parma ad aprire e Milan Torino a chiudere. Nel mezzo il match fra Udinese e Genoa

E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, chiude Milan Torino e nel mezzo Udinese Genoa.

LIVE PISA PARMA

58′ – OCCASIONE PISA! Nzola da due passi non inquadra la porta e grazia i Ducali. Intanto cambio nel Parma: esce Ondrejka, dentro Sorensen.

48′ – Giallo per Valeri.

46′ – Si riparte con due cambi: fuori Angori e Marin, dentro Léris e Akinsanmiro

45’+2 – Fine primo tempo.

45′ – Due minuti di recupero

40′ – GOL DEL PARMA! Dal dischetto si presente Benedyczak, che non sbaglia. Il giocatore del Parma viene ammonito per una esultanza polemica.

39′ – RIGORE PER IL PARMA! Doveri, dopo una revisione al VAR, assegna il tiro dal dischetto per il tocco con il braccio di Caracciolo.

13′ – OCCASIONE PARMA! Il primo squillo è degli uomini di Cuesta. Benedyczak riceve palla, ma la sua conclusione è centrale.

1′ – Si parte. Il primo pallone è del Pisa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta

