 Formazioni ufficiali Udinese Verona, gli schieramenti del match - Calcio News 24
Udinese News

Formazioni ufficiali Udinese Verona, gli schieramenti del match

37 minuti ago

Runjaic

Formazioni ufficiali Udinese Verona, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Udinese Verona. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic
Allenatore: Kosta Runjaic

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic
Allenatore: Paolo Zanetti

Calciomercato Udinese, Zaniolo si avvicina? Ecco la situazione della squadra bianconera

3 giorni ago

22 Agosto 2025

Nicolò Zaniolo
Udinese, Piotrowski esalta Runjaic: «Con lui posso crescere qui e fare bene»

4 giorni ago

21 Agosto 2025

Runjaic
