Formazioni ufficiali Udinese Verona, gli schieramenti del match - Calcio News 24

Udinese News
Formazioni ufficiali Udinese Verona, gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Udinese Verona, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Udinese Verona. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic
Allenatore: Kosta Runjaic
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic
Allenatore: Paolo Zanetti
