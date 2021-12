France Football dimentica Paolo Rossi, Tardelli: «Come hanno potuto...»

L’ex calciatore Marco Tardelli è tornato su quanto accaduto alla cerimonia del Pallone d’oro con la mancata menzione a Paolo Rossi

Nel corso della cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’oro, sono stati ricordati Diego Armando Maradona e Gerd Muller. Ha fatto però scalpore la dimenticanza da parte della rivista France Football di Paolo Rossi. A commentare quanto accaduto, in una intervista a La Stampa, è stato Marco Tardelli.

ATTONITO – «Come possono aver dimenticato Pablito? Lo sgarbo dei francesi e quelle scuse inutili. Perché? Mi sono chiesto attonito. Com’è possibile che si siano dimenticati proprio di Paolo? Di quel Paolo che ha fatto innamorare un’intera nazione, di colui che ci ha fatto emozionare e gioire come pochi altri. Cattiveria? Non posso certo immaginarlo. Superficialità? Sarebbe ancora peggio. Stupidità? Forse. Può darsi. E allora cari francesi, io come amico di Paolo, come suo compagno di squadra sempre e per sempre, accetto le vostre scuse ma non c’è niente di quello che pensate di fare, che possa rimediare a questa grave dimenticanza, perché a questo punto non sarebbe una decisione dettata dal cuore ma solo e unicamente dal dovere di recuperare in extremis».