Francia, altri guai: si ferma anche Camavinga. Ma Qatar 2022 non è a rischio

Nuove grande per il ct della Francia Didier Deschamps: Camavinga ha accusato un problema agli adduttori prima del debutto contro l’Australia

Problemi per Camavinga. Il centrocampista del Real Madrid, come spiegato da RMC Sport, ha accusato un problema agli adduttori e oggi non è sceso in campo con il resto del gruppo, a pochi giorni dal debutto a Qatar 2022.

Lo staff francese non vuole rischiare e dunque Camavinga dovrebbe saltare la partita contro l’Australia di martedì,