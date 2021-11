Francia, Deschamps: «Bilancio positivo. Anche se con la Svizzera...»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha tirato le somme della sua esperienza sulla panchina Blues

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha tirato le somme della sua esperienza sulla panchina Blues. Le dichiarazioni ai microfoni di TF1.

BILANCIO – «È andata bene, anche se la posta in palio era più importante per loro. Penso si possa dire sia stato un anno positivo per noi, se togliamo quei fatali dieci minuti all’Europeo contro la Svizzera. Siamo imbattuti nell’anno solare anche se quella gara con la Svizzera viene considerata una sconfitta. Ad ogni modo abbiamo dimostrato di essere competitivi. Abbiamo vinto la Nations League e siamo al Mondiale. Il torneo è lontano, sta a noi tener alta la concentrazione in vista della più bella competizione che esista».