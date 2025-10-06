Francia, Deschamps sicuro: «Quel giocatore deve stare tranquillo! Sono convinto di una cosa» - Calcio News 24

Francia, Deschamps difende Mateta: «Deve restare naturale e segnare»

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la possibile convocazione di Jean‑Philippe Mateta per i prossimi impegni internazionali di novembre. Nonostante la forte concorrenza in attacco e alcune assenze forzate, il tecnico ha posto l’accento sul fatto che Mateta debba continuare a fare ciò che sa fare meglio: segnare gol con naturalezza e convinzione.

Deschamps ha spiegato che Mateta, classe 1997, è un attaccante con caratteristiche precise e consolidate: «Deve fare quello che sa fare, nel modo più naturale possibile. È un attaccante centrale con caratteristiche specifiche; è abituato a segnare gol con il suo club o con la nazionale olimpica». In questo senso, l’allenatore francese ha chiarito che la chiamata in Nazionale non arriva per caso, ma perché Mateta ha mostrato qualità che meritano fiducia.

Il tecnico ha contestualizzato la sua scelta anche in funzione delle defezioni che affliggono il reparto offensivo della Francia. Tra queste, l’assenza importante di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che si è fermato per un infortunio muscolare. Questa indisponibilità pesa non poco, perché riduce le alternative e spinge Deschamps a guardare con più attenzione profili come quello di Mateta. Tuttavia, il CT ha sottolineato che, pur con le mancanze, la rosa francese è ben fornita: «Ci sono alcuni assenti, ma non posso lamentarmi perché ho tanti giocatori che possono stare in una rosa di 23. Se sono tutti in forma, le scelte sono più difficili.»

Deschamps ha insistito sull’importanza del contributo mentale ed emotivo che ogni convocato deve portare: entusiasmo, impegno e personalità non solo durante le partite, ma anche negli allenamenti. È proprio la capacità di vivere la maglia francese con intensità che può fare la differenza in una competizione così serrata. Il messaggio è stato chiaro: anche i profili meno affermati devono dimostrare di meritare il posto sul campo.

La convocazione di Mateta viene dunque interpretata come un’opportunità per dare continuità e freschezza al reparto offensivo della Francia. Deschamps sembra voler premiare chi ha lavorato con pazienza, chi ha costruito la propria carriera con sacrificio e chi ora si trova davanti a un’occasione che non va spredata. In un contesto di forte competitività, ogni scelta pesa, ma il CT pare voler mantenere un atteggiamento equilibrato, senza cedere alla pressione mediatica o alle critiche.

Nel complesso, l’intervento di Deschamps rimarca un principio: nella Francia, il talento non è sufficiente da solo. Serve rigore nel quotidiano, continuità e il coraggio di restare se stessi, anche quando la scena è grande e le aspettative elevate.