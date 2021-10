Francia, Deschamps promuove la coppia formata dai fratelli Hernandez

In conferenza stampa Didier Deschamps ha parlato dei fratelli Hernandez e della possibilità di vederli insieme in campo

Dopo tanta attesa, Theo Hernandez si sta conquistando la chiamata in Nazionale, dove ritrova il fratello Lucas. Dopo la convocazione di settembre, il terzino del Milan è stato chiamato di nuovo da Didier Deschamps.

Il ct francese in conferenza stampa ha parlato anche della possibilità di vedere i fratelli Hernandez insieme in campo: «Lucas ha la capacità di giocare al centro o come esterno, Théo è un laterale. Possono giocare insieme, ma non è detto che uno spinga l’altro verso una posizione diversa. Lucas con noi ha giocato esterno ma è più allenato a giocare centrale».