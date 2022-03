Francia, il CT Deschamps su Tchouameni: «È giovane ma completo»

Il CT Deschamps su Tchouameni, autore di una prestazione condita da un gol nell’amichevole contro la Costa d’Avorio: «È completo e giovane»

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha elogiato il giovane Aurélien Tchouameni. Il giocatore del Monaco ha segnato nell’amichevole vinta contro la Costa d’Avorio. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Le sue prestazioni sono un’arma in più per noi. Anche se è schierato in un ruolo difensivo, ha capacità tecniche e di proiezione. È completo. È giovane, ma si afferma. Avere più soluzioni è sempre meglio. Pogba, Tchouameni e Kanté giocano nello stesso ruolo, ma possono stare in campo tutti insieme, seppur a scapito di una presenza offensiva minore. Resta un’opzione»