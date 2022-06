Francia, Lloris promuove Maignan: «Ha giocato molto bene»

Le parole di Hugo Lloris su Mike Maignan: « le rotazioni che l’allenatore sta facendo in questo periodo possono giovare a tutti»

Hugo Lloris ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia del match della Francia contro l’Austria elogiando Maignan per la prestazione contro la Croazia:

«Maignan ha giocato molto bene contro la Croazia, è una cosa buona sia per lui che per la squadra. Penso che le rotazioni che l’allenatore sta facendo in questo periodo possano giovare a tutti, siamo tutti alla ricerca di buone prestazioni e soprattutto di risultati. La squadra è la cosa più importante e chiunque giochi siamo qua per il bene della squadra tutti con la voglia di vincere»