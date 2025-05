Francia, tutti a tifare PSG? L’iniziativa di un bar di Rodez filo-OM

Francia, questa sera tutti tiferanno per il PSG in finale di Champions contro l’Inter? Dalle parti di Marsiglia tira un’altra aria

Mentre tutta la Francia si prepara a vivere la finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera, c’è chi sceglie consapevolmente di guardare altrove. A Rodez, nell’entroterra dell’Aveyron, un bar dichiaratamente filo-OM ha deciso di ignorare il grande evento per celebrare un altro ricordo: quello della storica vittoria dell’Olympique Marsiglia nel 1993. Il bistrot in questione, Le Bourg, non trasmetterà la sfida tra i parigini e i nerazzurri, ma proporrà invece una serata revival con la proiezione della finale vinta contro il Milan a Monaco di Baviera oltre trent’anni fa. Una provocazione, certo, ma anche una dichiarazione d’identità: per alcuni tifosi dell’OM, il successo del PSG non rappresenta un motivo di orgoglio nazionale, ma piuttosto un fastidio da disinnescare con ironia.

Come riportato da Centre Presse Aveyron, il proprietario Anthony Carel ha spiegato di aver già tirato fuori una pila di maglie dell’OM da distribuire ai clienti, con l’auspicio nemmeno troppo velato che sia l’Inter a sollevare la coppa. La sua è una scelta teatrale ma tutt’altro che isolata: anche a Marsiglia diversi locali hanno organizzato serate “anti-PSG”, ribadendo l’eterna rivalità tra le due tifoserie. Intanto, nei negozi della città, i magliette dell’Inter vanno a ruba, mentre gli appelli di ex glorie francesi come Boli, Zidane e Deschamps a sostenere la squadra parigina cadono nel vuoto. Per molti tifosi marsigliesi, l’unico trionfo continentale che conta è e resta quello del 1993. E sabato sera, mentre mezza Europa guarderà Mbappé e compagni, a Rodez si tiferà contro – rigorosamente in bianco e blu.