Frattesi rimarrà ancora all'Inter? La situazione attuale intorno al centrocampista nerazzurro. La situazione attuale - Calcio News 24

Frattesi, futuro lontano dall’Inter? Il sogno di Sarri e i nodi di un’operazione complicata

Davide Frattesi è sempre più al centro delle voci di mercato. Dopo un inizio di stagione difficile con l’Inter, il centrocampista romano potrebbe presto cambiare aria. Solo 198 minuti giocati in Serie A: troppo pochi per un talento che, dopo l’ottima annata al Sassuolo e il trasferimento in nerazzurro, sperava di imporsi come titolare. L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina interista non ha migliorato la situazione: la concorrenza a centrocampo è feroce e Frattesi continua a trovare poco spazio dietro ai vari Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu.

È per questo che l’ipotesi di un addio già a gennaio prende sempre più corpo. Diversi club italiani osservano con attenzione la situazione del giocatore, ma l’interesse più concreto sembra arrivare dalla Lazio di Maurizio Sarri. Secondo La Repubblica, il tecnico toscano avrebbe indicato Frattesi come obiettivo principale per rinforzare la mediana biancoceleste, individuandolo come la mezzala ideale per il suo sistema di gioco.

A Formello, infatti, si lavora già al mercato invernale. Entro venerdì è previsto un vertice tra Claudio Lotito, Angelo Fabiani e Sarri per delineare le prossime mosse. L’allenatore avrà un ruolo centrale nelle decisioni, con piena libertà nel gestire la lista Serie A e nel segnalare i profili più adatti al suo progetto. Le priorità restano due: un esterno offensivo e una mezzala di qualità. E in quest’ultimo ruolo, Frattesi rappresenta il sogno proibito.

Tuttavia, l’operazione appare tutt’altro che semplice. L’ingaggio di Frattesi, pari a circa 3 milioni netti a stagione, è fuori portata per le casse della Lazio, che difficilmente potrebbe permettersi un investimento così oneroso a gennaio. Ecco perché la società valuta anche alternative più accessibili, come Ivan Ilic del Torino, apprezzato da Sarri ma utilizzato da Baroni in un ruolo diverso da quello immaginato per lui.

Sul fronte offensivo, il “Comandante” non smette di sognare Lorenzo Insigne, attualmente svincolato e considerato l’uomo ideale per portare fantasia e esperienza. In difesa, invece, si guarda a un nuovo terzino sinistro, ma solo in caso di partenza di Nuno Tavares o Luca Pellegrini: il nome caldo è quello di Aaron Martin del Genoa.

Per ora, Frattesi resta all’Inter, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Se la Lazio riuscirà a trovare l’incastro giusto, il sogno di Sarri potrebbe diventare realtà e riportare il centrocampista azzurro al centro del progetto di una grande squadra italiana.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A