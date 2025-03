Frattesi Roma, ritorno di fiamma per l'estate? Quella clamorosa indiscrezione potrebbe ribaltare tutto - Calcio News 24

Frattesi Roma, ritorno di fiamma per il centrocampista dell’Inter. Arriva questa indiscrezione molto importante sul mercato

Novità importanti per quanto concerne il calciomercato Roma e Frattesi: un ritorno di fiamma interessante considerando il poco minutaggio all’Inter. Ecco l’indiscrezione del Corriere dello Sport.

SIRENE DA ROMA – «Nel senso che l’ex Sassuolo continua a non avere lo spazio che vorrebbe e che riterrebbe adeguato. Insomma, resta un rincalzo, ma soprattutto non vede il margine per far crescere il suo ruolo nella squadra. Il malcontento monta fino al mercato di gennaio. Tanto da spingersi fino al proposito di fare le valigie a metà stagione. C’è la Roma che lo vuole e lui sarebbe prontissimo ad andarci. Ma gli oltre 40 milioni richiesti dall’Inter bloccano tutto. E così Frattesi resta. Il gol al Lecce, sempre in avvio di gara, vale come una scintilla. Che, però, non accende alcun fuoco».