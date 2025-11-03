Frendrup post Genoa Sassuolo: «Noi abbiamo dimostrato di essere ancora vivi. Criscito ha portato questo» - Calcio News 24

Frendrup si esprime così dopo il successo contro il Sassuolo. La situazione del centrocampista

Nel post-gara del successo del Genoa, il centrocampista danese Morten Frendrup ha voluto sottolineare l’importanza della vittoria ottenuta e il contributo sia del gruppo che dei tifosi. Frendrup si è presentato ai microfoni visibilmente soddisfatto, consapevole del momento che la squadra sta attraversando e dell’apporto che lui stesso può dare in campo.

«Siamo venuti qui per dimostrare che siamo vivi. Questa vittoria è un segnale forte per tutto il Genoa» ha dichiarato Frendrup, citando anche il lavoro del duo tecnico al quale il club si è affidato in questa fase di cambiamento. Il centrocampista ha evidenziato come la squadra abbia reagito alle difficoltà recenti, puntando su intensità, sacrificio e unità per ottenere un risultato che mancava da troppo tempo.

Frendrup ha voluto elogiare anche la carica trasmessa dal capitano e dagli elementi più esperti dello spogliatoio: «Criscito ha portato tanta energia, ci ha aiutato a mantenere la giusta mentalità. Ho dedicato la vittoria a tutta la squadra e ai nostri tifosi, che non ci hanno mai lasciato». Le sue parole mettono in luce il ruolo del leader e l’importanza di un gruppo coeso per superare momenti critici.

Il Genoa, con Frendrup in mediana, sembra aver ritrovato compattezza e lucidità nei momenti decisivi: il danese ha contribuito in entrambe le fasi del gioco, mostrando corsa, applicazione tattica e capacità di inserirsi con continuità. Questo mix lo rende un valore importante per il progetto rossoblù, che punta a uscire dalla zona più difficile della classifica con autostima e determinazione.

Il messaggio di Frendrup va oltre il risultato: «Sapevamo che dovevamo dare una risposta – ha aggiunto – e questo successo ci dà motivazione per le prossime partite». Con questa mentalità, il Genoa prova a rilanciarsi, consapevole che il cammino è ancora lungo ma convinto che possa costruire qualcosa di positivo se continuerà a lavorare con lo stesso spirito.

Insomma, Frendrup rappresenta quel tipo di giocatore che può fare la differenza nel Genoa: giovane ma già maturo, pronto a “sudare la maglia” e a mettere il suo impegno al servizio della squadra. In una fase in cui il club ha cercato di ricostruire, la sua presenza diventa simbolica di un nuovo corso.

La vittoria voluta e ottenuta dal Genoa assume quindi un significato più ampio: è un piccolo mattone per costruire stabilità, credibilità e fiducia verso un futuro più sereno. Frendrup, con le sue dichiarazioni e la prestazione in campo, incarnano questo cambio di passo: “Siamo vivi”, ha detto, e il Genoa ha mandato un chiaro messaggio a tutti.

