Freuler sicuro: «Il Bologna ha potenziale, ma serve puntare su una cosa» - Calcio News 24

Freuler: «Il Bologna ha potenziale, ma restiamo con i piedi per terra»

Il successo netto per 4-0 contro il Pisa consente al Bologna di chiudere nel migliore dei modi il ciclo prima della sosta. A fine gara, il capitano Remo Freuler ha fatto il punto in conferenza stampa, analizzando prestazione, percorso e prospettive della squadra rossoblù.

Una vittoria utile alla testa

«Vincere prima della sosta è sempre fondamentale», ha spiegato Freuler. «Ci permette di staccare un attimo con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il gruppo è sereno, e andare in Nazionale dopo una prestazione così solida aiuta anche a ritrovare fiducia».

Il centrocampista ha poi sottolineato come il Bologna stia crescendo in termini di maturità e compattezza, anche se la strada resta lunga.

Lavori in corso

Nonostante il punteggio ampio, Freuler non si lascia andare a facili entusiasmi: «Siamo soddisfatti, ma dobbiamo continuare a lavorare. Non siamo ancora al livello che vogliamo raggiungere. Il Bologna ha margini importanti di crescita e dobbiamo sfruttarli gara dopo gara».

Nessuna corsa ai giudizi

Parlando del momento della stagione, Freuler ha invitato alla calma: «Dire che novembre sia decisivo è prematuro. Il vero momento chiave è a maggio, quando si decide tutto. Sognavamo un inizio perfetto? Forse, ma ci sono anche le altre squadre in campo. Ora arriva un mese importante, ma non determinante».

Un avvio solido, in casa e fuori

Nel tracciare un primo bilancio, il capitano del Bologna ha messo in luce i progressi fatti: «Al Dall’Ara le abbiamo vinte tutte. In trasferta abbiamo perso contro due grandi squadre, Roma e Milan, attualmente in cima alla classifica. Inoltre, il caldo iniziale ha condizionato tante squadre: ora possiamo finalmente giocare con ritmi più normali».

Crescita individuale e spirito di squadra

Non è mancata una nota personale rivolta al giovane attaccante Rowe: «Gli ho detto di pensare a segnare, non ai gol spettacolari. Ha bisogno di sbloccarsi, poi arriveranno anche le giocate di classe. L’importante è che si metta al servizio del Bologna e continui a lavorare».

Con questa prestazione, il Bologna conferma la sua solidità e rilancia le proprie ambizioni con equilibrio. La stagione è lunga, ma lo spirito è quello giusto.

Fonte: bolognafc.it