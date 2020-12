Friends of Futsal, la community online che unisce calcio e calcio a 5

Nasce Friends of Futsal, la community online dedicata a tutti gli appassionati: innovativa e trasversale, unirà spesso e volentieri calcio e calcio a cinque

L’obiettivo di Friends of Futsal è creare e consolidare una community online dedicata a tutti gli appassionati, per condividere esperienze e competenze. Attraverso l’organizzazione di eventi, online e non: un corso di formazione che toccherà differenti tematiche e che sarà tenuto da professionisti alla costante ricerca del miglioramento.

Il programma dell’Episodio 1 prevede una durata dal 11 al 21 gennaio in 4 sessioni serali con 8 relatori di assoluto prestigio e valore. Iscrizioni aperte fino al 4 gennaio, con regalo speciale per chi lo farà entro il 24 dicembre. Per tutte le informazioni www.friendsoffutsal.com

