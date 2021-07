Frosinone, parla Grosso: «Parma e Monza favorite per la promozione»

Fabio Grosso, attuale tecnico del Frosinone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport

BUFFON – «Il filo che ci collega è forte, è come se ci sentissimo sempre! Sono contentissimo di incontrarlo subito: loro sono forti, ma la B insegna che davanti alle difficoltà tutti si fanno trovare pronti, sapendo che puoi fare bene con una grande e poi perdere con una piccola».

SQUADRA – «Mi piace, creare valore è una bella sfida. Mi prendo i rischi, ma ci credo, perché le qualità ci sono e con la fatica faremo un bel lavoro. Ci sono tanti ragazzi validi, segnatevi il nome di Boloca».

BRESCIA – «Allegri anni prima mi disse: “Per diventare allenatore, devi lavorare con Cellino”. Diciamo che qualche giornata in più me la sarei meritata, anche perché due gare su tre erano state contro Roma e Atalanta…».

FAVORITE –«Dico Parma e Monza, ma potrei dirne di più. Per vincere la B non si prende il più forte della categoria, ma quello che lo può diventare, vedi il Pescara di Zeman con Immobile, Insigne e Verratti. Bisogna saper guardare lontano e in tanti lo fanno».