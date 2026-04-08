Frosinone Palermo ai raggi X: momento, classifica, infortunati. Dentro al big match di Serie B allo Stirpe

Frosinone Palermo: l’analisi su momento, classifica, infortunati del big match di Serie B in programma venerdì allo Stirpe

Archiviata la Pasqua e la vittoria sul Padova, il Frosinone è già proiettato verso il big match di venerdì sera allo “Stirpe”. I ragazzi di Alvini affronteranno il Palermo in una sfida cruciale per blindare il secondo posto in classifica, che attualmente li vede avanti di quattro lunghezze proprio sui rosanero (quarti). Un margine rassicurante ma fragile: in questo convulso finale di stagione, cedere punti in uno scontro diretto è un lusso vietato.

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Nessun calcolo, dunque. Il Frosinone sa che il Palermo si presenterà agguerrito, deciso a riaprire i giochi, senza nulla da perdere. Tuttavia, i giallazzurri hanno già dimostrato di sapersi esaltare nelle partite che contano, sfoderando intensità, coraggio e solidità mentale.

Sul fronte infermeria, la ripresa degli allenamenti a Ferentino ha portato cattive notizie: Farès Ghedjemis è in forte dubbio a causa del problema muscolare accusato contro il Padova. Il suo stop si aggiungerebbe a quelli di Corrado, Kone e Marchizza. La buona notizia per Alvini è invece il rientro di Koutsoupias a centrocampo, reduce da un turno di squalifica.

Il Palermo sogna il colpo

In casa rosanero si guarda alla sfida dello “Stirpe” come alla partita dell’anno. L’obiettivo è duplice: ridurre il gap di 4 punti dal Frosinone e sfatare finalmente il tabù che vede gli uomini di Inzaghi a secco di vittorie (e di gol) contro le prime tre della classe.

Il bollettino medico concede qualche speranza. Il portiere Joronen, uscito acciaccato contro l’Avellino, non ha riportato lesioni muscolari: si deciderà all’ultimo, ma Alfred Gomis è pronto a sostituirlo. Nessun allarme per Bani e Palumbo, mentre è certa l’assenza prolungata di Dennis Johnsen (elongazione). Da valutare Giacomo Corona.

Il Palermo arriva al match fiducioso, caricato anche dallo splendido gol corale – frutto di 26 passaggi consecutivi – che ha chiuso la pratica Avellino con la firma di Ranocchia. Purtroppo, i rosanero dovranno tentare l’impresa senza il supporto dei propri sostenitori residenti in Sicilia, a causa del divieto di trasferta per motivi di ordine pubblico.