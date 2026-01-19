Fullkrug, il Milan ha trovato l’antidoto contro le piccole? Il tedesco decisivo contro il Lecce: l’analisi della Gazzetta dello Sport

Ancora una volta, la vittoria arriva di “corto muso”, marchio di fabbrica inconfondibile della gestione allegriana. Il Milan piega la resistenza del Lecce per 1-0 grazie alla zampata decisiva di Niclas Füllkrug, entrato dalla panchina per risolvere una pratica che stava diventando spinosa. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in un approfondito focus tattico, la sfida di San Siro è stata un gioco di specchi con quella vinta pochi giorni prima dai cugini nerazzurri: stesso stadio, stesso avversario ostico, stesso copione sbloccato dai cambi nel finale.

L’impatto del “Panzer”: l’arma in più contro le piccole

L’eroe di giornata è il possente centravanti tedesco, arrivato nel mercato di gennaio proprio per questo scopo: scardinare le difese chiuse. La Rosea evidenzia l’importanza del suo profilo fisico: un ariete capace di fare a sportellate in area e dominare nel gioco aereo, fondamentale contro le cosiddette “piccole”, contro cui il Diavolo aveva precedentemente lasciato per strada 11 punti sanguinosi. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha pescato il jolly al 76′, replicando la mossa vincente di Cristian Chivu con Pio Esposito.

Il peso dell’assenza di Modric e l’assedio finale

Nonostante il successo, l’analisi del match evidenzia quanto abbia pesato l’assenza di Luka Modric. Sebbene il giovane Ardon Jashari non abbia demeritato, il fuoriclasse croato rimane un “magnete” insostituibile capace di elevare il rendimento dei compagni. Senza la sua regia, il primo tempo è stato costellato di errori tecnici, prima dell’assedio finale che ha piegato la resistenza della squadra di Eusebio Di Francesco.

Il piano diabolico di Max: +7 sulla Juve e popcorn europei

La classifica sorride: il Milan blinda la zona Champions portandosi a +7 sulla Juventus (quinta e sconfitta a Cagliari) e mantiene il fiato sul collo alla capolista Inter. Ora Allegri gode di un vantaggio strategico non indifferente: mentre il Biscione affronterà la corazzata Arsenal e il Napoli volerà a Copenaghen, lui potrà preparare la sfida contro la Roma con la settimana tipo, seduto “con i popcorn” a guardare le rivali spendere energie in Europa.

