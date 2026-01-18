Voti&Stats
Pagelle Milan Lecce: Fullkrug uomo della provvidenza, Saelemaekers illuminante. Crolla il muro di Falcone VOTI
Pagelle Milan Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26
MILAN: Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6,5, De Winter 6; Saelemaekers 7 (80′ Athekame SV), Ricci 6 (73′ Loftus-Cheek 6), Jashari 6 (87′ Modric SV), Rabiot 6.5, Estupinan 5.5; Pulisic 5.5 (73′ Fullkrug 8), Leao 5,5 (87′ Nkunku SV). All. Allegri 6.5
LECCE: Falcone 7; Siebert 6, Tiago Gabriel 6,5, Ndaba 6, Gallo 6 (85′ N’Dri SV); Coulibaly 6, Ramadani 6 (85′ Maleh SV); Pierotti 6, Gandelman 5,5, Sottil 5,5 (54′ Banda 5,5); Stulic 5 (68′ Tete Morente 5,5). All. Di Francesco 6
QUI I GIUDIZI E LE PAGELLE DI MILAN LECCE