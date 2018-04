Di Francesco è pronto a varare il turn over in campionato, per avere alcuni titolari, vedi Edin Dzeko, nelle migliori condizioni possibili contro il Liverpool: ennesima chance per Patrik Schick

La stagione 2017/2018 di Schick con la maglia della Roma non è stata fin qui esaltante, per usare un eufemismo. Se nella passata annata calcistica, il giovane centravanti era andato a rete 11 volte in campionato e 2 in Coppa Italia, quest’anno è fermo a quota 1 rete, segnata nella sfida di Coppa contro il Torino. 0 le reti segnate in Serie A e Champions League in, rispettivamente, 11 e 1 partite. Numeri che, di certo, non legittimano l’investimento estivo da 40 milioni di euro fatto dalla società capitolina.

Spal-Roma sarà, quindi, l’ennesima occasione concessa da mister Di Francesco a Patrik per andare in rete. 5 partite di campionato e 2 di Champions League per sbloccarsi basterebbero, e avanzerebbero pure, ad un calciatore dal talento cristallino come Schick ma il problema sembra essere nella testa del ceco. Gli infortuni, l’investimento “pesante” per il suo cartellino e le speranze che l’ambiente giallorosso ripone in lui: tutti motivi che frenano l’esplosione fragorosa dell’attaccante che fece faville con la maglia blucerchiata. Eppure un suo gol contro i neopromossi darebbe una dimensione diversa alla Roma, da squadra composta da 11 giocatori a roster con un potenziale offensivo da non sottovalutare.