Di Francesco non pensa al Liverpool: «Ora conta la Spal. Dzeko o Schick in attacco»

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa presentando il match di Ferrara contro la Spal

La Roma scenderà in campo domani alle ore 15 aprendo le danze della 34ª giornata di Serie A in casa della Spal. La formazione di Semplici spera nello sgambetto per staccare il Crotone. I giallorossi, che affronteranno il Liverpool martedì sera, dovranno dimostrare di avere un solo pensiero: la Spal. Ne è convinto Eusebio Di Francesco che ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro: «La Spal è una squadra organizzata che concede poco e noi dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che riusciremo a creare. Troveremo uno dei primi caldi della stagione e non sarà semplice. Perotti sarà convocato, poi vedremo se farlo giocare dall’inizio. Kolarov? Ha un affaticamento muscolare e non ci sarà (Leggi anche: Infortunio Kolarov: salta Spal-Roma)».

Il tecnico della Roma ha annunciato un nuovo turnover che potrebbe coinvolgere anche Dzeko: «Parlerò con Edin e decideremo: in attacco o giocherà lui o ci sarà Schick». L’allenatore ha invitato i suoi a non pensare al Liverpool ma solo alla Spal e ha parlato delle condizioni di Juan Jesus, Under e Gonalons: «Discorso Champions? Saranno partite fondamentali, non bisogna sbagliare le prime, a partire da domani. Juan Jesus e Cengiz Under? Bisogna valutare in base ai carichi di lavoro, valuteremo al meglio per non esporli ad infortunio. Gonalons o Pellegrini? Lorenzo potrebbe giocare, anche Gonalons potrebbe giocare, lui c’è sempre nella partita. Fazio? Non posso far riposare tutti. Chi al posto di Kolarov? Silva è in vantaggio su Luca Pellegrini, giocherà uno dei due».