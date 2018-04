Infortunio Kolarov: il terzino salta Spal-Roma

La Roma affronterà la Spal a Ferrara. Infortunio Kolarov: problemi per il terzino sinistro che non sarà convocato

Cresce l’attesa per Liverpool–Roma ma la testa di mister Eusebio Di Francesco è solo su Spal-Roma, anticipo della 34ª giornata di Serie A in programma domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Mazza. Il tecnico giallorosso ha annunciato in conferenza stampa il forfait di Aleksandar Kolarov. Il terzino mancino serbo, risparmiato in rarissime occasioni dall’allenatore giallorosso, sarà costretto a saltare la sfida contro la Spal. Niente da fare per Aleksandar Kolarov per Spal-Roma. Il giocatore serbo non rientrerà nell’elenco dei convocati per la sfida di domani a Ferrara per un problema fisico. Infortunio Kolarov: le ultimissime notizie.

Il terzino ex Manchester City non sarà tra i convocati per un affaticamento muscolare. Non dovrebbe trattarsi di un problema particolarmente grave e, almeno per il momento, la presenza di Kolarov contro il Liverpool, nell’atteso confronto delle semifinali di Champions League, non sembra essere a rischio. Eusebio Di Francesco ha un dubbio per la fascia mancina: a Ferrara contro la Spal potrebbe toccare al ‘fantasma’ Jonathan Silva, acquisto di gennaio del ds Monchi, o a Luca Pellegrini, fresco di rinnovo del contratto, giovane utilizzato tanto nel precampionato, prima dell’infortunio. L’argentino al momento è in vantaggio sull’italiano.