Fuori Thuram, sacrificio Inter: è il colpo per vincere la Champions

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram potrebbe essere sacrificato durante il prossimo mercato estivo. La punta lascerà davvero la squadra di Cristian Chivu? Le ultime.

Marcus Thuram è uno degli uomini chiave del reparto offensivo dell’Inter. Alla sua terza stagione alla Pinetina, la punta francese sta disputando un’annata leggermente inferiore alle aspettative.

Thuram ha vinto lo scudetto nel 2024, alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter, mettendo a segno 13 gol. Lo scorso anno i numeri sono stati ancora migliori. Per lui 14 gol in campionato e 4 in Champions League. Oltre ai freddi numeri, però, l’attaccante francese rappresenta un punto di riferimento importante per tutto il gioco nerazzurro. Sia Simone Inzaghi in passato che attualmente Cristian Chivu puntano tantissimo su di lui.

Il contratto di Thuram con l’Inter è ancora molto lungo, dal momento che ha firmato in passato un quinquennale. La scadenza ci sarà nel giugno del 2028, ma la società nerazzurra in estate potrebbe valutare anche una sua possibile cessione, nel caso in cui dovessero arrivare offerte irrinunciabili dall’estero o da qualche top club italiano.

Lautaro Martinez è intoccabile, ma poi c’è altro. L’esplosione di Pio Esposito, alla sua prima stagione in nerazzurro, sta togliendo minuti in campo proprio a Marcus Thuram. Se da un lato è vero che le partite stagionali sono tante, con il turnover che diventa quasi d’obbligo, dall’altro in società starebbero anche pensando a una cessione del francese per finanziare un altro colpo davvero top in avanti. Che cosa potrebbe accadere fra pochi mesi?

Con la presenza di Lautaro Martinez – ritenuto uomo chiave di questi anni all’Inter – e con la crescita di Pio Esposito e di Bonny, il sacrificio di Marcus Thuram potrebbe rappresentare un’idea da prendere in considerazione da parte di Marotta. L’ad nerazzurro è sempre attento alle possibili occasioni sul mercato italiano e internazionale.

Thuram, quindi, rappresenterebbe l’attaccante maggiormente in bilico per il futuro dell’Inter. E ciò non per la forza del calciatore, il quale è, senza dubbio, uno dei migliori attaccanti presenti in Serie A, quanto per il gruzzoletto importante che potrebbe ricevere l’Inter da una sua eventuale cessione.

L’addio di Thuram potrebbe garantire un importante introito economico nelle casse dell’Inter, con la possibilità di finanziare un colpo per puntare alla Champions League. Inoltre, Chivu vorrebbe puntare ancora di più sulla crescita di Pio Esposito.