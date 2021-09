Futuro Haaland: la verità sul preaccordo con il Real Madrid

Erling Haaland catalizzerà il mercato nel 2022: sul norvegese c’è il pressing del Real Madrid. Ma nessun preaccordo

Il Real Madrid, oltre a Kylian Mbappe, punta anche Erling Haaland per l’attacco di Ancelotti nell’estate 2022.

Stando a quanto riporta dalla Spagna Madridista Real, però, non ci sarebbe nessun preaccordo al momento per il passaggio in ‘Blancos’ del centravanti in forza al Borussia Dortmund. Il Real sarebbe comunque in pressing sul bomber norvegese classe 2000.