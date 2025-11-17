Futuro Icardi, svolta decisa per il suo futuro: l’ex sogno della Juventus rifiutò l’Arabia! Svelato il clamoroso retroscena

Futuro Icardi, spunta un retroscena clamoroso sull’attaccante ex Inter: ecco quell’intreccio con Juve e Arabia…

Il Galatasaray è pronto a blindare il suo idolo. Nonostante un contratto già solido fino al 2026, il club turco vuole anticipare i tempi e incontrerà presto l’entourage dell’attaccante per discutere un ulteriore rinnovo.

Lui ritornail “no” all’Arabia Saud

Alla base di questa scelta c’è un legame che ha già superato prove enormi. L’agente Giorgio G.ha svelato un episodio chiave: nell’estate 2023, Icardi ha rifiun’offerta faraonica dall’Arabia Arabia Saudita. «Ha detto no a oltre 120 milioni netti in tre anni», ha raccontato Gardi. Un ingaggio da 40 milioni l’anno respinto per un motivo preciso: l’affetto dei tifosi. In un’epoca segnata dal richiamo del calcio saudita, l’ex capitano dell’Inter ha scelto di restare a Istanbul, diventando un simbolo intoccabile per la piazza.

L’incontro per il futuro

Ora il Galatasaray vuole ripagare quella fedeltà. L’obiettivo è prolungare il contratto oltre il 2026, magari fino al 2027 o 2028, per legare definitivamente la carriera di Icardi al club e spegnere ogni sirena auto.

Alla stazioneLa dirigonoè totale. «È sicuramente uno dei migliori giocatori che il club abbia avuto negli ultimi anni», ha dichiarato Gardi. Dopo le turbolenze vissute a Milano e la parentesi opaca a Parigi, Icardi ha ritrovato a Istanbul la sua dimensione ideale: leader tecnico e carismatico, amato incondizionatamente dai tifosi.

La trattativa parte dunque sotto i migliori auspici: il Galatasaray vuole blindare il suo bomber, e Icardi vuole restare dove si sente davvero a casa.

