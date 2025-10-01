Gabbia, il Milan lo lancia e Gattuso pensa alla convocazione in Nazionale

Gabbia sta vivendo un momento di grande crescita: il CT valuta seriamente di inserirlo tra i convocati per il prossimo raduno azzurro

La Nazionale italiana si prepara a due sfide decisive per la qualificazione, e il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e oggi alla guida degli Azzurri, sembra intenzionato a rinfrescare le gerarchie. La sosta di ottobre sarà infatti l’occasione per inserire volti nuovi e premiare i giocatori che stanno vivendo un momento di crescita nei rispettivi club. L’obiettivo è chiaro: trovare nuove soluzioni tattiche e blindare il pass per la fase successiva.

Federico Chiesa, l’arma in più in attacco

Tra i nomi più caldi c’è quello di Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997, oggi protagonista al Liverpool. L’ex Juventus sta attraversando un periodo di forma straordinario: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica lo rendono un’arma ideale per scardinare le difese avversarie. Gattuso punta su di lui per dare imprevedibilità al reparto offensivo.

Cristante, equilibrio e visione a centrocampo

In mezzo al campo l’attenzione è rivolta a Bryan Cristante, centrocampista della Roma cresciuto nel vivaio del Milan e ormai punto fermo del progetto di Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta. La sua solidità difensiva unita a una visione di gioco lucida lo rendono un profilo prezioso per garantire equilibrio e qualità nella mediana azzurra.

Gabbia, la sorpresa in difesa

La novità più interessante potrebbe arrivare dal reparto arretrato. Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, è diventato un pilastro del Milan guidato da Massimiliano Allegri. La sua maturità tattica e la continuità di rendimento hanno convinto Gattuso a considerarlo come rinforzo per una difesa che punta a ritrovare solidità ai massimi livelli europei.

Le prossime sfide degli Azzurri

Il calendario propone due appuntamenti cruciali: sabato 11 ottobre alle 20:45 l’Italia affronterà in trasferta l’Estonia, mentre martedì 14 ottobre, sempre alle 20:45, gli Azzurri ospiteranno Israele. Due gare fondamentali per consolidare i progressi e testare le nuove soluzioni tattiche di Rino Gattuso.