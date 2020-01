Gabigol, incontro fissato tra il suo agente e il Flamengo: i dettagli

Gabigol, all’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro tra l’agente del calciatore e la dirigenza del Flamengo

Ancora tutto da decidere il futuro di Gabigol. Come riportato da O Globo pare che l‘incontro tra gli agenti del giocatore e i vertici del Flamengo sia fissato per l’inizio della prossima settimana.

Filtra ottimismo per la chiusura dell’affare anche se c’è il rischio che l’Inter, proprietario del cartellino, possa alzare la posta in seguito ad offerte più alte messe sul piatto da altri club come il West Ham.