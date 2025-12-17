Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A. La situazione attuale intorno all'attaccante ex Manchester City - Calcio News 24

Calciomercato Serie A: Arsenal su Jonathan David, Juventus frena su Gabriel Jesus

Il Calciomercato Serie A si anima attorno a Jonathan David, l’attaccante canadese classe 2000 della Juventus, che sta cercando di adattarsi al calcio italiano dopo il passaggio dal Lille. Nonostante le difficoltà iniziali, l’ex punta francese ha mostrato segnali di crescita nelle ultime apparizioni, attirando l’interesse dell’Arsenal in vista della sessione di gennaio.

Secondo fonti britanniche, i Gunners avrebbero proposto uno scambio tra Jonathan David e Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997. Il profilo di Jesus è considerato ideale per la Juventus: le sue caratteristiche tecniche lo rendono un sostituto naturale di Dusan Vlahovic, attualmente fermo per infortunio. L’operazione avrebbe rappresentato un’opportunità per entrambe le società, con David pronto a rilanciarsi in Premier League e la Juventus a rinforzare il reparto offensivo.

Tuttavia, la proposta dell’Arsenal è stata respinta dalla dirigenza bianconera. Il principale motivo riguarda le condizioni fisiche di Gabriel Jesus: reduce da un lungo periodo di stop, il brasiliano è visto come una scommessa troppo rischiosa, soprattutto in un momento delicato per la Juventus, che deve fare i conti con l’assenza prolungata del proprio centravanti titolare.

Il club torinese, pur apprezzando il talento di Jesus, privilegia la sicurezza atletica e la continuità del progetto tecnico. La scelta riflette una strategia chiara sul Calciomercato Serie A: in un ruolo chiave come quello dell’attacco, non sono ammessi margini di rischio e la Juventus punta su soluzioni affidabili e già integrate nel contesto della squadra.

Resta quindi alta l’attenzione sulle mosse future della Vecchia Signora, con Jonathan David che continua a lavorare per adattarsi al campionato italiano e l’Arsenal che monitora da vicino la situazione. La sessione di gennaio potrebbe riservare nuovi sviluppi, ma al momento il mercato bianconero resta prudente, con l’obiettivo di tutelare il rendimento immediato della squadra e non compromettere gli equilibri in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe europee.

