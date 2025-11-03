 Gaetano su Cagliari Lazio: «Vogliamo giocarcela alla pari contro i biancocelesti. La situazione è questa» - Calcio News 24
Gaetano su Cagliari Lazio: «Vogliamo giocarcela alla pari contro i biancocelesti. La situazione è questa»

20 minuti ago

Gaetano

Gaetano si esprime così prima di Cagliari Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante rossoblu

In vista della sfida di Serie A tra Cagliari e Lazio, Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha parlato nel pre partita mostrando determinazione e concentrazione. Intervistato da DAZN, il giovane talento rossoblù ha voluto sottolineare l’approccio che la sua squadra adotterà contro i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri.

«Siamo venuti qui per fare una partita di coraggio senza avere paura della Lazio, ce la metteremo tutta – ha dichiarato Gaetano –. C’è voglia di vittoria perché non vinciamo da cinque partite, sarebbe un’opportunità importante. Pisacane ha una carica incredibile, è pazzesco». Le parole del centrocampista mettono in evidenza la determinazione del Cagliari, pronto a confrontarsi con la qualità e l’esperienza della Lazio.

Per il Cagliari, affrontare la Lazio significa misurarsi con una squadra organizzata, solida e in grado di gestire i momenti chiave della partita. Nonostante ciò, Gaetano sottolinea che il gruppo rossoblù vuole entrare in campo con fiducia e mentalità positiva, cercando di imprimere il proprio gioco e sfruttare ogni occasione: «Ce la metteremo tutta», ha ribadito, evidenziando quanto sia importante non avere timori reverenziali di fronte a un avversario di alto livello.

Il centrocampista ha anche voluto elogiare la leadership di Fabio Pisacane, pilastro dello spogliatoio, capace di trasmettere carica e motivazione ai compagni. Secondo Gaetano, la presenza di figure come Pisacane può fare la differenza in momenti delicati della partita, soprattutto contro squadre come la Lazio, abili a punire qualsiasi distrazione.

La sfida tra Cagliari e Lazio rappresenta dunque un’occasione per il Cagliari di interrompere il digiuno di risultati e rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Dall’altra parte, la Lazio cercherà di confermare la propria solidità e continuità, provando a mettere in mostra qualità tecnica e organizzazione tattica.

Gaetano e compagni puntano a una prestazione di carattere, consapevoli che affrontare la Lazio senza paura e con grinta può essere l’arma in più per ottenere punti preziosi. La partita si annuncia intensa, combattuta e con spunti interessanti sia sul piano tattico che emotivo, con la Lazio come banco di prova per la determinazione e la qualità del Cagliari.

