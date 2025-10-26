Galatasaray, Icardi ed Osimhen trascinano i giallorossi! Contro il Goztepe vittoria, primato e un vantaggio che torna a +5 sul Trabzonspor di Onana!

Galatasaray, Icardi ed Osimhen trascinano i giallorossi! Rimontato il Goztepe e vittoria che rimette a -5 il Trabzonspor di Onana!

Con una forza di fuoco impressionante, il Galatasaray ha avuto la meglio sul Goztepe con un netto 3-1 al Rams Park di Istanbul. Nella stagione del ritorno in Champions League, la squadra giallorossa si può permettere di schierare in attacco due fuoriclasse come Victor Osimhen (ex Napoli) e l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi.

E proprio i due bomber sono stati protagonisti del successo contro il Goztepe, con una rete ciascuno. A completare il tabellino ci ha pensato Gabriel Sara, che ha messo a segno il terzo gol dei giallorossi che hanno rimontato la rete in avvio degli ospiti con Bekiroglu. Decisiva anche l’espulsione al 42′ per doppia ammonizione di Bokele, ammonito due volte nel giro di 12 minuti.

Con questa vittoria, la ciurma giallorossa vola al comando della Super Lig, il massimo campionato turco, con 28 punti. Il Galatasaray ha attualmente un vantaggio di 5 punti sul Trabzonspor di Andre Onana, attualmente secondo in classifica e vincitore ieri 2-0 cintro Eyupspor.